MAGUS EMADEPÄEV: Pille Endeni kiired ja kerged koogid

„See retsept on inspratsiooni saanud Brita koogist, mis on mu ema üks lemmikutest, ja sestap on tal ka besee-mandlikoogi üle hea meel olnud. Koogi vahel on keedukreemi ja vahukoore kooslus, mis jääb kerge ja lahe.“ Pille usub, et see õhuline ja õrn kook sobib kevadesse hästi ning soovitab ka Õhtulehe lugejatel ema besee-mandlikoogiga üllatada. „Ja et varsti jälle oleks põhjust kokku saada ja kooki süüa, kingivad kavalamad pühapäeval emale koogi koos raamatuga,“ naerab Pille, et see pole ju sugugi paha mõte.