NÄDALA KOOK | Teekook pudingukreemi ja mandlikattega

Nõukaajal oli pärmitaina ja keedukreemiga teekook väga populaarne. Selle nostalgiamaiuse valmistamine on tegelikult lihtne ja väikeste lisandustega võid kunagise menukoogi taas oma peolauale sättida. Keedukreemi asemel valmista pudingupulbrist ja toorjuustust sametine paks täidiskreem ning koogi peale ahvatlev ja krõbe mandlikate. Pärmitainast koogipõhi küpseta eelmisel päeval, et see täiesti maha jahtuks.