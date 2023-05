ROOG, MIS SOBILIK KUNINGALE! Luksuslik veisepihv Wellingtoni moodi

Rulli sulanud tainaplaadid kergelt lahti. Määri veisepihvid pealt sinepiga ja jaga maksa-seenetäidis peale, kata õhukese singiviiluga. Mähi iga pihv tainasse nii, et täidisekiht on üleval ja tainaservad jäävad pihvi alla. Määri pealt munaga ja küpseta 225-kraadises ahjus umbes 20 minutit, kuni tainas on kuldpruun.