ALATI OODATUD ROOG | Plaadipirukas toorjuustu ja värviliste juurviljadega

Ahvatlevalt värvika välimusega maitsev pirukas on alati oodatud. Õhukese krõbeda taina peal lisab toekust toorjuustukiht, milles maitse huvides võiks kasutada koos nii tavalist kui ka kitsepiimast valmistatud toorjuustu. Õhukesed juurviljaviilud küpsevad parajalt pehmeks. Kuna neid on päris uhke kuhi, siis võid üsna kindel olla, et juurikakiht ei pehmene pudruks.