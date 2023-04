KARULAUGU KULDAEG: varakevadine vitamiiniallikas sobib paljudesse roogadesse

„Karulauk on ääreni täis metsa jõudu ja sestap on ta ka üks parimaid organismipuhastajaid. Karugi läheb kevadel ärgates esimese asjana otsima metsast karulauku, et oma pikas talveunes puhanud keha puhastada,“ kirjutab taimetark Mari Metsallik oma raamatus „Metshaldja päevik“. Karulauk on talle üks südamelähedasemaid taimi ja sestap soovitab ta karulauku teistelgi toiduks tarvitada.