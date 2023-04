Kuidas juua teadlikumalt? 10 väärt soovitust alustavale veinisõbrale

Sestap jagab ta raamatus vähem või rohkem subjektiivseid soovitusi neile, kes veinimaailmas veidi teadlikumat teed alles alustavad. See tähendab normaalsele inimesele, kes tahaks normaalset veini ja selle käigus ka tasapisi targemaks saada. Seejuures on kõik järgnev teisejärguline. Esmane on ikka see, mida ta kordamast ei väsi: hea vein on see, mis sulle maitseb. Kui tahad veini juua, siis joo millal tahad, kuidas tahad, kellega tahad. Aga kui siit ikkagi edasi minna?