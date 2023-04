GRILLJUUST: kriuksuga kõhutäis küpseb grillil kiiresti

„Grillrest peab olema võimalikult kuum. Aseta juust grillile ühe suure tükina ja lase sellel 30 sekundit küpseda ning siis keera teistpidi. Jälgi, et juust ei kõrbeks mustaks, vaid saaks ilusa kuldpruuni varjundi. Vajadusel küpseta juustu korra veel mõlemalt poolt,“ ütleb Nõo lihatööstuse tootearenduse meeskonna BBQ Symphony grillmeister Rain Käärst. Resti õliga parem mitte määrida, sest juust on üsna rasvane ja kui restilt hakkab õli sütele tilkuma, lahvatab see leegiga põlema.