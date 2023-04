Säästujuht: poed, kus kilo varajast kartulit maksab 89 senti, kilo broileri poolkoibi 2,99 eurot ja kilo sinki saad kätte 6,99 euroga

Mitu kampaaniapakkumist on viinamarjadele. Nii Maximas kui ka Lidlis maksab 500 g karp heledaid seemneteta viinamarju 1,29 eurot, Grossis küsitakse samasuguse karbitäie eest 1,58 eurot. Hästi kõlab ka maasikate pakkumine Maximas - 500 g karp maasikaid maksab seal 2,19 eurot.

Kevadiselt kerge kõhutäis kanast

Kiirelt ja kevadiselt kergelt saab laud kaetud, kui kasutada kanaliha. Terve jahutatud broileri kilost küsitakse Maximas 2,99 eurot ja 500 g karbi Well Done jahutatud broileritiiva õlaosasid saab kätte 1,29 euroga (kilo hind 2,58 eurot). Lidlis maksab 500 g pakk broileri pooltiibu 1,39 eurot (kilo hind 2,78 eurot) ja 400 g karp broilerifilee ribasid 2,39 eurot (kilo hind 5,98 eurot). Meie kauplustes küsitakse Talleggi broileri pookoibade kilost 2,99 eurot ja kanakintsude kilost 3,19 eurot. Selveris maksab 500 g karp Rannamõisa broilerikoivatükke 1,99 eurot (kilo hind 3,98 eurot).

Palju on kampaaniapakkumist ka kõikvõimalikele marinaadis lihatoodetele, olgu siinkohal neist välja toodud vaid kaks kõige soodsamat. Grossi poodides maksab kilo Grossi Lihameistrite broileri poolkoibi majoneesi marinaadis 3,48 eurot ja Maxima kauplustes 550 g karp Well Done broileri poolkoibi koduses marinaadis 2,19 eurot (kilo hind 3,98 eurot).