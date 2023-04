KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Smile Cafe (Tartu): napilt mõni minut peale supikausi saabumist toodi ka teine roog, mis jahtuma hakkas

Riia mnt ja Kuperjanovi nurgal on juba pikemat aega tegutsenud üks puhvet, kuid näedsa - ma pole siiani üle tolle ukse läve juhtunud astuma. Aga kuna ta mul teel ERR stuudiosse niikuinii kogu aeg tee peale jääb, siis andsin endale korralduse ... ning kuuletusin. Seda lihtsamini, et tegu on armeenia kööki lubava asutusega ning Kaukaasia on mulle reeglina keele- ja kõhupärane.