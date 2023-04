OSTUKOMPASS: Millised on Eesti parimad toiduained

2023. aasta Eesti Parima Toiduaine tiitel kuulub HKScan Estonia AS kuivmarinaadis seakaelakarbonaadist rabarberi-mündi vardalihale, mille marinaadis on kasutatud naturaalset rabarberipüreed, sidrunimahla, rohemünti ja teisi maitsetaimi. Parima lisandväärtusega toiduaineks tunnistati Alma Vita+ laktoosivaba virsiku-chia jogurt. Valio Eesti topsijogurtile annavad lisaväärtust L. rhamonosus GG piimhappebakter, D-vitamiin ja kiudaine inuliin. Ka on jogurtis kolmandiku võrra vähem suhkruid kui turul olevates topsijogurtites keskmiselt ja magususe annab jogurtile datlisuhkur.