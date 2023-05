HEAD HUMMUSEPÄEVA!

Hummus on Araabia päritolu määre või soolane roog, mis on valmistatud peamiselt keedetud ja purustatud kikerhernestest, tahhiinist ehk seesamiseemnepastast, küüslaugust ja sidrunimahlast. Tulemus on väga toitainerikas ja 100% taimne. Üks esimesi hummuse retsepte on leitud egiptlaste 13. sajandi kokaraamatust.