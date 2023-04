SUUR MAITSETEST | Õige kimtši teeb suu tuliseks ja seedimisele pai

Kimchi on Koreast pärit vürtsikas hapendatud salat, mida seal on valmistatud juba sajandeid peamiselt Hiina kapsast, aga ka muudest koostisosadest. Viimasel ajal on see nii populaarseks muutunud, et meilgi on poes valik juba päris suur. Mille järele tasub käsi sirutada?