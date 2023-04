Kui olete juurviljaletis märganud artišokki, siis teadke, et seda soomuselaadsete lehtedega taime tasub osta küll. Seda enam, et artišoki söömine kiirendab rasvase toidu seedimist ja tõhustab sapi tööd, täheldatud on kolesterooli langetavat toimet.