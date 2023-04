NÄDALA KOOK | Kaneelirullikook

Pille Enden , täna 10:12

Rulle sellest koogist küll ei leia, küll aga nende saiade imehead mekki. Mõnusa kaneeli- ja kardemonimaitsega koogi tainas valmib lihtsalt ilma kergitamata. Pealt on kook kaetud magusa toorjuustukattega ja kõik see annab kokku ühe maitsva koogi,mis kõige paremini mekib siis, kui on paar tundi külmkapis seisnud.