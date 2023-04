Säästujuht: argiõhtuks hakklihapõhjal lillkapsavorm, pühapäeva hommikuks toekas pastaomlett

Kapsa-hakkliharoast saad kiirelt maitsva ja samas kevadiselt kerge õhtusöögi kogu perele. Erinevalt tavapärasest kapsa-hakklihahautisest ei vaja veidi teistmoodi vormistatud roog kõrvale ka harjumuspärast kartulit ja riisi.

Vormiroas vajalik kapsas on hea kampaaniahinnaga müügil Maxima keti kauplustes, kilo lillkapsast maksab seal 1,79 eurot (sääst 40%). Samast leiad hea hinnaga panniroa jaoks ka hakkliha, 450 g karp Well Done sea- ja veisehakkliha maksab Maximas 2,19 eurot (kilo hind 4,87 eurot). Meie keti poodidest saab 400 g karbi Rakvere sea- ja veiselihast hakkliha kätte 2,99 euroga (kilo hind 7,47 eurot).

Panniroas läheb vaja ka 250 g mozzarellat. 125 g pakk Itaalias valmistatud mozzarella light-juustu maksab Selveris 99 senti (kilo hind 7,92 eurot), Grossi poodidest saab 220 g paki Formagia mozzarellat kätte 98 sendiga (kilo hind 4,45 eurot). Kampaaniahinnaga mune leiab Maxima kauplustest, kus 10 Well Done õrrekanade muna maksab 1,99 eurot.

Hakkliha maitsestades kasuta just neid maitseaineid, mis sulle meeldivad (ja loodetavasti kodus ka olemas on). Kindlasti töötavad sellised kombinatsioonid, nagu tšilli-kurkum, karri-must pipar, nelk-muskaatpähkel. Aga ka hea ürdisegu, nagu retseptis kirjas, on kindla peale minek.

Kui teie peres on kombeks omletti teha, siis pühapäevasel hilisel hommiksöögil võiks koduseid üllatada toeka pastaomletiga. See hõlbus pastaroog meenutab komponentide poolest juba pasta carbonara’t ning selles retseptis sobib kasutada üksnes varem keedetud pastat. Ehk ühtlasi on see hommikusöök suurepärane võimalus ennetada toiduraiskamist.

Foto : Jaan Heinmaa