HEAD ISU MULGIMAALE! Järvamaa annab toidupiirkonna tiitli üle piirkonnale, mis on andnud palju traditsioonilisi roogasid

„Mulgimaa eristub oma tugevate traditsioonide ja omanimeliste toitude poolest – kes meist ei teaks mulgiputru või ei oleks vähemalt korra elus söönud mulgikapsaid,“ rääkis toidupiirkonna hindamiskomisjoni esimees, Maaeluministeeriumi asekantsler Madis Pärtel, lisades, et toidupiirkonnana on nüüd võimalik oma tugevusi näidata veelgi suurematele rahvahulkadele. „Toit on läbi ajaloo olnud inimeste jaoks oluline ja tähtis on pärimustoitude väärtustamise õpetamine pealekasvavatele põlvedele ning toidupiirkonna tiitel muu hulgas just seda teha aitabki.“