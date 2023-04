VIDEO | TOIDUTARE GRILLIKOOL | Grillmeistrid Frank Kolde ja Urmas Tiigivee näitavad, kuidas teha suus sulavat veiseribi ja siis sellest võileib, millest jagub tervele perele

„Meie peres grillitakse aasta läbi, aga kui koduaias hakkavad kevadtööd, on barbecue kohustuslik. Kui me päev läbi hoovi riisume, siis ma viskan hommikul ka kala ja mingi liha, näiteks ribi, ahju. Kala saab lõunaks valmis, ribi tiksub õhtuni. Temperatuur on sama, nii et sõbralikult nad seal ahju jagavad,“ ütleb Smoked Pioneers BBQ Team'i kapten Tarvo Kullama ja kinnitab, et hoov on neil juba riisutud.