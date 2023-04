TÄNAVATOIT JÕUDIS MERELE: „Tänavatoit sobib ideaalselt just perega reisides,“ usub Tallinki peakokk

Selle nädala kolmapäevast kõikidel Tallink Grupi laevadel uus buffet’ menüü, milles on kokku ligi 150 nimetust roogi. Grande Buffet’ restoranide menüü vahetub traditsiooniliselt kord aastas kevadeti ja laevastiku loov-peakoka Joonas Maunula sõnul on tänavu uus menüü inspireeritud maailma eri köökidest. Samuti on tähelepanu keskmes taimsed ja vegan toidud ning senisest suuremat rõhku on pööratud kohalikule toorainele.

„Suurem osa meie menüüs olevast heeringast ja räimest on püütud Edela-Soomest, suitsujuust on pärit Eestist, köögiviljad tulevad Rootsist, Soomest ja Eestist,“ rääkis Maunula, et püüdes kasutada maksimaalselt värsket toorainet, püütakse kasutada ka võimalikult palju kohalikke tarnijaid. Lisaks püütakse vähendada toidu raiskamist ja sestap serveeritakse võimalikult palju roogi nüüd individuaalsete portsjonitena. „,Ühelt poolt vähendab see toidu raiskamist, teisalt on aga kaasaegne ja kaunis viis külalistele toite serveerida,“ tõdes peakokk.