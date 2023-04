KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | CaptainEL šašlõkk ja kebab (Tallinn): kanasupp majoneesiga. Kuivanud kalkuniliha. Kuidas selline koht tegutseb?

Viru ja Sauna tänava nuka peal on üks keldriurgas, mis on ilmselt näinud kümneid algatusi selles midagi avada ja pidada, kuid ma ei mäleta, et oleksin kunagi ühtegi neist sisse astunud. Seekord jäi aga see kitsas sügavustesse viiv trepp silma ja otsustasin proovida. Ukse kõrval seekord nimeks CaptainEL.