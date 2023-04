IMELIST HOMMIKUT! Sidruni-kookosesaiakesed on lihtsad ja maitsevad kõigile

1. Soojenda piim käesoojaks, lisa pärm ja sega, kuni see on lahustunud. Klopi juurde muna, suhkur, sool ja umbes pool jahukogusest. Sega hulka pehme või ja ülejäänud jahu. Klopi või sõtku tainast 5-6 minutit, kuni see hakkab kausi küljest lahti tulema. Tõsta tainas sooja kohta kerkima umbes 30 minutiks.