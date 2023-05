SUUDLUSED SINU KOOGILAUAL | Mandlimusid

Tiina Lebane , täna 13:17

Muredad võiküpsised šokolaaditäidisega sisaldavad sellises koguses mandlijahu, et nende nimi ei tekita hetkekski kahtlust – mandlimaitseline maius võib maiasmoka suhu kaduda ühe ampsuna! Küpsised võid paar päeva varem valmis küpsetada ja kui jahtunud, hoia kaanega karbis, et nad kuivama ei hakkaks. Šokolaad määri vahele serveerimise päeval, et see oleks kenasti läikiv. Säilitada võid külmkapis, aga arvesta, et šokolaad muutub külmas tuhmiks.