KUI TAHAKS MIDAGI HEAD | Tako-lillkapsavorm

Tiina Lebane , täna 13:27

Prae riivitud lillkapsas kergelt läbi, sega tako maitseainesegu, tomatipasta ja sojakastmega ja võid olla kindel, et kes ei tea, arvab end söövat hakklihavormi. Tegelikult on see mahlane ja väga maitserohke taimne vormiroog, mis valmib kiiresti ja maitseb ka lastele. Eriti kui kõrvale lubatakse näksida tortiljakrõpse, sest selle Mehhiko-hõngulise roa juurde on need eriti heaks lisandiks.