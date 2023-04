TEE KODUS SOODSALT JA KERGELT! Nuudlikauss karrikanakastme ja köögiviljadega

Tiina Lebane , täna 09:00

Moekas kausitoit on selline, kus koostisosad on kõrvuti ja sööja ise otsustab, kas ta segab kõik läbi või ampsab vaheldumisi. Siinses roas on riisinuudlite kaaslaseks karrine kana-kookosekaste, krõmpsud aedoad ja õhukesed suvikõrvitsalaastud. Peale krõbedaid sibulahelbeid ja värskeid ürte ja söö nagu mõnes Aasia kiirtoidukohas!