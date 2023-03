LAPSED KÖÖGIS: Praemunast jänku

Kuumuta pannil pisut õli ja löö muna pannile. Jälgi, et munakollane terveks jääks. Küpseta muna valmis, vahepeal maitsesta soola ja pipraga. Samal ajal prae peekoniviilud mõlemalt poolt läbi, et need krõbedamaks läheksid. Tõsta praemuna taldrikule, lisa kõrvadeks peekoniviilud, vurrudeks till ja silmadeks pooleks lõigatud oliiv. Võid oliividele silmadeks asetada veel väikese pähklitüki (nagu ka pildil). Serveeri.