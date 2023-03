KINNO VÕI KÖÖKI: üha sagedamini veedetakse aega pere või sõpradega kokates

„Mulle tundub, et me elame natuke segasel ajal: ühelt poolt tulevad trendid ja teisalt pakutakse nii palju valmistoitu, et paljud inimesed ei oskagi enam ise kokata,“ ütleb FoodStudio asutaja Helgor Markov. „Aga koroonapandeemia ei jätnud inimestele valikuvõimalust ja tegi kõigist Eesti inimestest kodukokad.“