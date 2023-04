„Mul on maailmast kokku korjatud mitu väga head retsepti: küüslaugu-rosmariini-valge veini kana, fårikål ehk Norra kapsa-lambahautis, tšahhobili ehk Gruusia linnuliharaguu, eestistatud ratatouille ehk köögiviljahautis. Keele viivad need kõik alla! Aga salaja fännan ikka vana head hakklihakastet keedukartuli, porgandi ja hapukurgiga. Eks mul on muidugi oma nõksud, kuidas see hõrk välja kukub,“ räägib poliitik Peep Peterson, millised toidud kuuluvad tema lemmikute hulka.