LIHAVÕTETE NÄDALA KOOK | Apelsini-vahukreemitort

Tiina Lebane , täna 14:56

See on klassikaline biskviitpõhjade ja vahukooretäidisega tort, mis võluvalt värske apelsinimeki tõttu sobib väga hästi kevadisele pühadelauale. Tordibiskviidi võid juba varem valmis küpsetada, samuti soovitan täidise eelmisel päeval kihtide vahele panna, sest niimoodi jõuabki tort paremini maitsestuda ja niiskemaks muutuda. Enne serveerimist kata vahukoorega ja kaunista sellega, mis pähe tuleb või kodus olemas on.