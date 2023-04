VAU: Mallukas leidis nipi, kuidas iga kuu toidult kõvasti säästa

Fun fact (*lõbus fakt ingl k) minu ja Andra kohta - me armastame suuri toidupoode. Isegi iga kord, kui reisil käime, oleme napilt kõige rohkem põnevil toidupoodide külastamise üle. Ja nagu öeldud, oli ka A1000 Market on meile täiesti uudne.

Foto : Erakogu

Esiteks oli mul säärane info, et seal olla põhimõtteliselt kõige soodsam ostukorv just toiduainete koha pealt. Ja tõsi see oli, sest ma leidsin enamik enda lemmikuid kenasti riiulitelt üles. Lisaks hämmastas mind väga suur külmutatud mereandide valik.