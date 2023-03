HAPUKOORE TEST | Uskumatu, kui erinevalt võib 20% hapukoor maitseda!

Pakk hapukoort seisab enamikul meist külmkapis, see kulub ära paljudes toitudes. Ja kui retseptis hapukoort kirjas ka pole, saab sellega päästa nii mõnegi roa. Sestap proovisime meiegi oma järjekordsel pimetestil 20%-list hapukoort. Tõele au andes olime üllatunud, kui suur on hapukoorevalik poodides. Lisaks avastasin vaid loetud tunnid enne tänase Õhtulehe trükkiminekut, et Selverisse on müügile jõudnud ka E-Piima 20% hapukoor. „Selverisse jõudiski meie koor müügile alles sel nädala,“ kinnitab E-piima müügidirektor Aivars Oll. Grossi poodidest võis E-Piima tellimusel Lätis toodetud hapukoort varemgi leida.