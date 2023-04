PEOLAUA HITT | Lõhetäidisega munad

Pille Enden , täna 17:02

Täidetud munad on ajast aega olnud peolaua hitt. Lihavõtted on saabumas ja selleks puhuks sobivad need imehästi. Sinepise täidise ja külmsuitsukalaga munad on üks hea soolakas amps ka muul ajal, nende valmistamiseks ei pea üldsegi pidu ootama.