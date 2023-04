NÄDALA KOOK | Avokaadokoogid

Pille Enden , täna 13:22

Vaid tervislikest koostisainetest valmistatud avokaadokoogikesi pole vaja isegi küpsetada. Koogikesi on hea teha silikoonvormidesse, sealt saab need hiljem hõlpsasti kätte. Avokaadokreem maitseb nii hea, et seda võib ka peale kokkusuristamist lihtsalt magustoiduna pakkuda.