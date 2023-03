NÄDALA KOOK | Maapähkli-šokolaadikook

See kook valmib vaid viiest toorainest, on rikkalik ja šokolaadine, aga jahu ja seega ka gluteenivaba. Oluline on, et kooki liiga kaua ei küpsetaks, siis jääb see kreemine. Taina ja glasuuri valmistamisel võib kasutada suure kakaosisaldusega tumedat või bitter šokolaadi.