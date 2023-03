VAIMUSTAV KALAPÄEV | Ahjulõhe päikesekuivatatud tomatite, paprika ja juustuga

Pille Enden , täna 11:08

Juustu-, paprika- ja tomatikatte all küpsetatud kala on üks õige kiire roog, mille ahju panek eriti palju aega ei nõua. See roog võib päästa asisel argiõhtul, aga rikkaliku maitse poolest sobib ka pühapäeva lõunalauale. Kui kala ahjus, jõuab riisi või kartulid juurde keeta või lihtsalt värske salati kokku segada, ja eine ongi olemas.