EVELIN ILVESE KOKAKOOL | Ahjupirukas muna ja rohelise sibulaga Ukraina moodi

Jagan täna teiega üht suussulavat ja imelihtsat pirukaretsepti Ukraina vanaemade lõputust retseptivaramust. Tallinas slaavilikke pirukaid pakkuvad kohvikud on sunnitud just seda kombinatsiooni tavaliselt kõige suuremas koguses valmistama. Miks mitte siis kord ka ise proovida. Tulemus on lihtsalt taevalik!