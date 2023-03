TAIMNE PÄEVARETSEPT | Bataadi-odrakruubi puder

Vaja läheb:

1 kg bataate

100 g odrakruupe

50 g taimset margariini/koort

2 sibulat

4 küüslauguküünt

õli/kookosrasva praadimiseks

soola, pipart maitse järgi



Valmistamine:



Eelnevalt: Pese odrakruubid külma veega korralikult läbi, pane vesi pliidile ning aja keema. Aseta pestud kruubid keevasse vette, lisa 1-2 sl soola. Selliselt kruupe keetes jäävad need sõmerad. Kruubid keevad 60-80 minutit. Hea nipp: keeda kruubid aegsasti valmis!



Keeda kruubid soolaga pehmeks.

Koori ja tükelda bataat kuubikuteks ning pane soolaga maitsestatud vette keema. Keeda umbes 15 minutit, kuni on pehme. Tõsta kõrvale, lisa margariin/koor ning maitseks sool ja pipar. Tambi ühtlaseks, on hea kui jäävad ka mõned suuremad tükid.