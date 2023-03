KÕHT KUI KEEMIAKOMBINAAT: kuidas toiduga tuju üleval hoida?

Mitmed hiljutised uuringud on tõestanud, et soolebakterid mõjutavad meie emotsioone ja tujusid ning sestap üha sagedamini öeldakse, et soolestik on inimese teine aju. Näiteks ligi 90% serotoniinist ehk n-ö õnnehormoonist toodetakse meie seedetraktis.