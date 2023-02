KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Gremanee köök (Pärnu): see puhvet pakub taskukohaseimate hindadega ja vigurdamata head kõhutäit

Pärnu on pisike, aga Riia maantee pikk. No vat ja sellel maanteel enam-vähem vana Liiva õlleka asupaigas (hee-heee, kes mäletab, käsi püsti!) on nüüd üks söögituba nimega Gremanee köök. Suured avarad aknad, suur tühjavõitu ruum ja mina ainukese kundena tööpäeva lõpusel ajal.