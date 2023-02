MAIUSTA SÄÄSTLIKULT! Kondenspiima saab kodus keeta poole odavamalt

Vähem teatakse, et kondenspiima on kerge ise valmistada. Selleks läheb vaja liitri piima kohta 300 grammi suhkrut ja üks teelusikatäis vanillsuhkrut. Mida rasvasemat piima kasutada, seda paksema ja kreemisema kondenspiima saab ning seda kiirem on keemine. Valage piim koos suhkrutega laia põhjaga potti, sest seal on ülekeemise oht väiksem ja suure keemispinna korral pakseneb piim kiiremini. Keetke aeg-ajalt segades umbes tund aega keskmisel kuumusel, nii et pidevalt toimuks väike mullitamine, kuni segu pakseneb.