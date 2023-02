VIDEO | „POLIITKÖÖK“ | Vaimude tund Monika Haukanõmmega sõira valmistades – esiemad üritasid enda nippe edastada

„Poliitköök“ on elanud üle palju kirgi, asjade vussiminekut ja muidu kummalisi juhtumeid. Et aga keset esiemadest jutustamist meil kaamera paiskuks jalapealt maha otse rääkija jalge ette on ikka esimene kord. Kui Monika Haukanõmm rääkis oma vanaemade sõirast just nii juhtuski ja meil olid reaalselt külmavärinad ihul!