EVELIN ILVESE KOKAKOOL | Mango karri Sri Lanka köögist ehk Amba Maluwa

Veebruar on see kuu, kus hoolimata valguse võidukast saabumisest võtab enamasti siiski maad tõeline tüdimus külmast, kõledusest, talveriietest. Neil päevadel, kui päikegi on end ära peitnud, miks mitte kasutada võimalust kuldne soojus omale taldrikusse võluda. Uskuge, toit võib soojendada nii ihu kui hinge, eriti veel siis, kui tal on pakkuda keelele täiuslik maitsete müriaad.