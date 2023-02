EVELIN ILVES | Meil on puudu tõelistest sanatooriumidest, kus keskendutakse ilma sitside ja satsideta ainult tervisele

Kas teile on kunagi soovitatud oma tervise nimel elustiili muuta? Ja kuidas teil see õnnestunud on?… Rohkem küsimusi sel teemal ei esitakski. Ravijuhistes on paljude haiguste käsitluses kõige esimene arstlik soovitus - muuta elustiili. Ja absoluutselt kõik teavad, et see on maailma raskeim asi. Eriti kui sellesse raha, teadmisi ega energiat ei panustata. Me pole üksi- see on igal pool nii. Vähemalt arenenud maades, kus meedikute töökoormus ja vastuvõtuplaan ei lubagi sellise luksusega tegeleda. Lihtsal põhjusel, et neid hädalisi, kelle puhul antud sekkumine juba aegunud on ning haigused õitsema puhkenud, on nõnda palju järjekorras ootamas.