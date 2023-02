KATSE | KUIDAS KOOSTADA KÖÖGIVILJAKALENDRIT: Kas ees seisab nädal nälgimist või uued mõnusad maitsed

Kuigi tohtrid ja toitumisnõustajad on juba aastaid rõhutanud puu- ja köögiviljade tähtsust ning soovitust süüa päevas vähemalt viis portsjonit puu- ja köögivilju korratakse nagu mantrat, on see jutt paljudele eestimaalastele endiselt nagu hane selga vesi. Üks portsjon on 100 g ehk umbes peotäis ning mida erinevamad ja värvilisemad need on, seda parem.