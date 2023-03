RÕÕMUSTA LAPSI! Ahjus küpsetatud eri täidistega kuumad koerad (tuntud ka kui hot dogid)

Ahjus on lämmit pinit või kuuma koera, tuntumalt hot dog´e mugav valmistada ja see läheb õige kiirelt. Nii saab need suuremalegi seltskonnale üheaegselt valmis küpsetada ja kasvõi eri täidistega. Frankfurteri täidis on klassikasse kuuluv, kanatäidis aga on pisukese aasiapärase mekiga. Täidiste kogused on retseptis arvestatud 6 saiale. Kui teed eri täidistega, siis võta pool kummagi täidise ainetest.