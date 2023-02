VÄRVI JA MAITSET ARGIPÄEVA | Köögivilja-pastavorm

Pille Enden , täna 08:18

Argises vormiroas on rohkelt värvi ja maitseid. Sinna annab peita erinevaid köögivilju ka nende sööjate jaoks, kes muidu suured juurikasõbrad ei ole. Värviline pasta teeb selle eriti lihtsaks ja annab rõõmsa ilme. Vormi võib panna erinevaid pastatooteid, aga eelistada tasub täistera- või kaerapastat, mis on tervislikum valik, kui tavapärane nisujahust toode. Värske salat on heaks lisandiks.