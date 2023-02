SOE SUPP PEALE LUMISEID RÕÕME | Hernesupp sulajuustuga

Koostisosad 2.5 dl Kollased poolitatud herned 1 tk Sibul 2 tk Porgand 1 tk Punane paprika 2 spl Rapsiõli 3 spl Tomatipasta 1.5 l Köögiviljapuljong või vesi 1 tl Kuivatatud tüümian 1 tl Cayenne'i pipar 1 tl Garam masala maitseainesegu, soovi korral 200 g Sulatatud juust Sool Must pipar Hakitud petersell serveerimiseks

5. Keeda suppi mõõdukal kuumusel 50-60 minutit, kuni herned on pehmed. Lisa lusikaga väikeste portsudena sulatatud juust ja sega kuni see on sulanud. Maitsesta soola ja pipraga.Puista peale hakitud peterselli.