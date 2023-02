KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | NoHo (Tallinn): noored armuspetsialistid olid imeõhukese liha praadinud kuivaks ja vintskeks

Viru hotelli ikka tead? Novat, sellest üle tee on Nordic Hotel Forum. Et selles majas juhtus olema üks minu jaoks huvipakkuv üritus, siis sättisin end siia tunnike varem kohale, et käia ära samas paiknevas restos, seda enam et veebis paistev menüü tundus lubav.