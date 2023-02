PALJU ÕNNE, ARMAS EESTI! Kamatort mustikate ja valge šokolaadiga

Pille Enden , täna 14:28

Kama on toiduaine, mis vabariigi aastapäeva paiku kerkib taas tähelepanu keskpunkti. Rikkalikus küpsetamata koogis on see suurepäraselt sobitunud toorjuustu, kohupiima ja valge šokolaadiga. Kama leidub ka põhjas koos kamašokolaadi ja pähklitega.