SÕBRAPÄEVA NÄDALA KOOK | Laavakook vaarikatega

Pille Enden , täna 11:52

Soe kook sõbrale või armsamale, milles keskel sulašokolaad ja vaarikad, maitseb imeliselt. Selle hõrgu maiuse valmistamine läheb küll üsna lihtsalt. Koogitaina võib varem valmis teha, vormi panna ja siis külmkappi õiget aega ootama panna. Oluline on, et kooki üle ei küpsetaks ja võtaks ahjust siis kui ääred on tahenenud, aga keskelt veelt pehme. Külmutatud vaarikad peaks eelnevalt sulatama.