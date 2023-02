TERVISLIK TATAR: mis vahe on pruunil ja toortatral? Kuidas teha supertoitu kuubis ehk idandada toortatart? Lisaks kolm argiõhtu kiiret tatrarooga

Pruuni tatra ja toortatra vahel valides tasub meeles pidada, et kui pruuni tatart on kestadest vabanemiseks umbes 80 kraadi juures aurutatud, siis toortatra kestad on eemaldatud kuivkoorimisega. Kuna toortatart pole kuumutatud, on temas säilinud ka rohkem kasulikke aineid kui pruunis tatras. Et toortatra tervislikud omadused ka toidu valmistamisel maksimaalselt säiliksid, tuleks teda minimaalselt kuumutada.