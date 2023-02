Toiduabi vajajate arv on kasvanud neljandiku võrra – Eesti tippkokad aitavad raha koguda supiköögi ehitamiseks

„Abivajajate arv on viimaste aastate kriiside keerises oluliselt kasvanud, millest ajendatuna toimub Eesti toidupanga toetuseks juba neljandat korda heategevuslik õhtusöök “Lapsed söönuks“. 2023. aasta heategevusliku õhtusöögi eesmärk on koguda vähemalt 40 000 eurot, mille abil luua Eesti Toidupanga supiköök, kus on võimalik Toidupangal ära hoida toidu riknemist, valmistades sellest suppi,“ rääkis “Lapsed söönuks“ ellukutsuja ja Lee restorani peremees Kristjan Peäske.